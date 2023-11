João Mendes e Danielle Araújo já não vivem numa tenda em Carcavelos. Depois de o País conhecer a sua história através da CMTV, conseguiram casa e emprego no Algarve. O casal saiu do abismo onde permanecem muitas famílias portuguesas, encurraladas pela crise na habitação. Ou não há casas a preços acessíveis, ou não há dinheiro para pagar os empréstimos.





Foi às primeiras horas da manhã que oreencontrou João Mendes e Danielle. Desmontavam a tenda que durante meses os protegeu do frio e da chuva, na Quinta dos Ingleses, em Carcavelos. A tristeza que os corroía por dentro transformou-se em felicidade pura pouco tempo depois de a sua história de vida ter sido divulgada no, da: “Foi graças ao povo português e àque conseguimos dar a volta e matar o pesadelo que nos atormentava. Foi como se nascêssemos outra vez depois de nos oferecerem um tecto e emprego”, revela João Mendes, visivelmente emocionado. A vida deste casal foi transferida para Faro. Depois de um tecto, Danielle Araújo traça o próximo objetivo: “O facto de não termos casa levou-nos os nossos filhos, mas a partir de agora vamos lutar para tê-los de volta.” Os dois filhos menores ainda permanecem no Centro de Acolhimento de São Francisco de Assis, em Carcavelos.