Duas interações entre veleiros e orcas, ao largo de Lagos e de Sagres, Vila do Bispo, deixaram as embarcações avariadas no mar, depois de terem ficado com os lemes danificados.Os dois veleiros, que ficaram sem capacidade de manobra, tiveram mesmo de ser rebocados para terra pela Autoridade Marítima para procederem às reparações.Pedro Palma, comandante da capitania de Lagos.