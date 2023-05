Organização dos Coldplay em Coimbra pede a quem viaje de fora para chegar de manhã à cidade

A organização dos quatro concertos dos britânicos Coldplay em Coimbra apelou esta segunda-feira a que quem viaje de fora para assistir aos espetáculos chegue à cidade durante o período da manhã.

Os britânicos Coldplay apresentam-se em Coimbra na quarta e na quinta-feira e também no sábado e no domingo.

"Para quem vem de fora de Coimbra, é recomendado vivamente que organize a viagem de forma a chegar à cidade no período da manhã, pois prevê-se que no período da tarde se verifique um grande fluxo no trânsito que poderá dificultar e atrasar a chegada a tempo do espetáculo. Queremos que todos aproveitem e usufruam do espetáculo desde o início. Recordamos que as portas do Estádio Cidade de Coimbra abrem às 17h00 e o espetáculo tem início a partir das 18h45", lê-se numa nota da Everything is New publicada nas redes sociais.

Coimbra prepara-se para receber durante esta semana mais de 200 mil pessoas para assistir aos quatro concertos programados, que marcam a abertura da digressão dos Coldplay.

De acordo com a TicketLine, este foi o evento que registou a maior procura de sempre em Portugal.

A elevada procura de ingressos que se registou em agosto de 2022 fez com que a promotora Everything is New agendasse sucessivas datas de concertos na cidade de Coimbra, onde tem início a digressão europeia dos Coldplay.

O acesso aos 'sites' oficiais para compra de bilhetes - cujos preços variaram entre os 65 euros e os 150 euros, mais taxas, passando por 85 euros no relvado do Estádio Cidade de Coimbra -- chegou a estar congestionado, contando com mais de 400 mil pessoas em espera na plataforma Ticketline.

Na altura, a presidente executiva da plataforma Ticketline, Ana Ribeiro, admitiu que a procura por bilhetes para os concertos de Coldplay, que esgotaram em poucas horas, atingiu um nível histórico, sem precedentes no país.

"É inédito em Portugal, nunca houve tanta procura para um evento em Portugal", destacou.

A especulação de bilhetes para concertos da banda liderada por Chris Martin levou também a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) a deter várias pessoas, que tentavam a sua venda por preços muito acima do seu real valor facial.

Para que Coimbra acolhesse a realização destes quatro concertos, a Câmara Municipal atribuiu, em abril, um apoio financeiro no valor de 440 mil euros à Everything is New, no âmbito de um protocolo de colaboração celebrado entre a autarquia, a promotora Everything is New e a Associação Académica de Coimbra -- Organismo Autónomo de Futebol (AAC/OAF).

Segundo a autarquia, tal serviu para "colocar a cidade na rota dos grandes eventos mundiais", gerando "impacto mediático" e refletindo-se "sobremaneira na economia local", sendo "os dois setores diretamente mais beneficiados o da hotelaria e da restauração, com evidentes proveitos financeiros".

"Tão relevante quanto as receitas e o retorno económico para a cidade, está o facto de estes concertos constituírem um produto estratégico para o turismo em Coimbra, não só pela enorme capacidade de atração de visitantes, mas também pelo efeito catalisador dentro da própria cidade", justificou.

O protocolo prevê ainda que a Câmara de Coimbra fique responsável pela substituição ou reparação do relvado do estádio após os concertos e isente de qualquer taxa a promotora dos espetáculos Everything is New.

Aquando da votação deste apoio, em reunião do executivo municipal, o presidente da Câmara, José Manuel Silva, eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD, CDS-PP, Nós,Cidadãos!, PPM, Aliança, RIR e Volt), vincou que estes concertos são "um dos melhores negócios de sempre nesta área para a cidade de Coimbra e para a sua região".

A oposição disse não duvidar da visibilidade que os concertos dão a Coimbra, no entanto, o Partido Socialista criticou os "dados ocultos" quanto ao negócio, nomeadamente a receita global de bilheteira e custos globais de produção associados ou o valor que a promotora irá pagar à AAC/OAF.

Sobre esta matéria, o presidente da Académica, Miguel Ribeiro, confirmou, em fevereiro, que o clube de Coimbra, que milita no terceiro escalão do futebol português, vai receber uma contrapartida financeira pelo uso do estádio, "fundamental" para as contas da presente época desportiva, escusando-se, no entanto, a revelar o seu valor.

A atuação dos Coldplay obrigou ainda a que o Estádio Cidade de Coimbra fosse alvo de alguns melhoramentos, por parte da Everything is New, que o autarca de Coimbra designou de "enorme investimento".

O diretor da produtora Everything is New, Pedro Viegas, escusou-se a informar o valor desse investimento, indicando apenas que estão a ser feitos "melhoramentos a nível estrutural".

A presença dos Coldplay a Coimbra mexeu também com a data do tradicional cortejo, que foi adiado de 21 para 23 de maio, pela organização da Queima das Fitas, o que causou algum descontentamento em membros da academia.

Nas redes sociais e na página da Câmara de Coimbra é possível consultar os estacionamentos previstos, assim como outras informações relacionadas com os concertos.