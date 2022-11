Os pais de Beatriz, de oito anos, acusam uma professora da Escola Básica de Corveiros, do Agrupamento de Escolas Júlio Dinis, em Grijó, Vila Nova de Gaia, de bullying sobre a criança.





“A minha filha é doente de risco por ser alérgica às proteínas do ovo e do leite, correndo o risco de sofrer um choque anafilático, mas a professora não a deixa comer fruta todos os dias e outros alimentos fundamentais para essa patologia”, queixa-se Dora Ferreira, mãe da aluna, que acusa ainda a docente de “discriminação” e de ter danificado o relógio com botão de pânico que a filha utilizava em casos de emergência.