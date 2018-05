Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Papa admite que já pensou no momento da despedida

Francisco evocou o adeus do apóstolo Paulo antes de partir para Jerusalém e falou de si próprio.

Por Lusa | 15.05.18

O papa Francisco confessou esta terça-feira que já pensou no momento em que, como qualquer bispo, deva "despedir-se" dos seus fieis, durante a homilia da missa matutina na sua residência, a Casa de Santa Marta do Vaticano.



O assunto foi falado quando o papa abordava a despedida do apóstolo Paulo aos anciãos para ir a Jerusalém. "Quando leio isto penso em mim, porque sou bispo e devo despedir-me", disse, citado pelo canal de informação do Vaticano.



"Peço ao Senhor a graça de poder despedir-me assim. E no exame de consciência não sairei vencedor como Paulo (...) Mas o Senhor é bom, é misericordioso", disse.



E lembrou aos bispos que o seu dever é "proteger o rebanho" e não "trepar por uma carreira eclesiástica".



Numa entrevista em 2015, o papa argentino já tinha dito que tinha a sensação de que o seu papado seria breve, de "quatro ou cinco anos".



"Tenho a sensação de que o meu pontificado vai ser breve, quatro ou cinco anos. Dois já passaram", disse, explicando que era uma sensação "um pouco vaga", como a de alguém que se mentaliza que vai perder um jogo, para não se desiludir se perder e ficar contente se ganhar.



E sobre a renúncia do seu antecessor, Bento XVI, em 2013, disse que o papa abriu uma porta. "Penso que o que Bento XVI fez com muita coragem foi abrir a porta aos papas eméritos. Bento não deve ser considerado como uma exceção, mas como uma instituição", disse.