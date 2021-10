Papa vem a Lisboa em 2023: Jornada Mundial da Juventude decorre entre 1 e 6 de agosto

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, encontro de jovens de todo o Mundo com o Papa Francisco, realiza-se entre os dias 1 e 6 de agosto, informou este domingo, em comunicado, a organização do evento."O anúncio da data é um momento muito importante para todos. Há muito que os jovens de todo o Mundo a desejavam conhecer", afirma D. Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa.Neste momento, as equipas de trabalho que prepara as JMJ contam já com 400 portugueses. A JMJ foi instituída por João Paulo II, em 1985 , tendo reunido, desde então, milhões de jovens em vários países do Mundo.Em Lisboa, são esperados dois milhões.