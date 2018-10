Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Patrões nacionais são os menos instruídos

Cerca de 55% dos empregadores não foi além do 9º ano. A média da União Europeia é 17%.

Por Bernardo Esteves | 01:30

Os patrões portugueses são os menos instruídos dos 28 países da União Europeia (UE), com 54,5% a não ir além do Ensino Básico, enquanto a média da UE é de 16,6%. Na Polónia, por exemplo, apenas 1% dos empregadores não tem Ensino Secundário ou Superior.



Os dados do ‘Retrato de Portugal 2018’ apresentados pela Pordata revelam que também a maioria (52%) dos trabalhadores portugueses por conta de outrem não chegou sequer ao Secundário. Apenas Malta, com 52,7%, está pior, enquanto a média da UE é de 22,5%.



A tendência é contudo de melhoria: entre a população com 30 a 34 anos, 33,5% já tem estudos superiores -a média da UE é de 39,9%. "A educação é uma área em que temos evoluído, mas há ainda muito caminho a fazer", disse Maria João Valente Rosa, diretora da Pordata.



A falta de qualificações de patrões e empregados faz com que a produtividade seja baixa. Em Portugal, a produtividade laboral por hora de trabalho está 33,6 pontos percentuais abaixo da média da UE.



Os portugueses ocupam o 10º lugar na lista dos menos produtivos, que é liderada pela Bulgária e dominada pelos países de leste.



Mas Portugal é o 7º na lista onde se trabalha mais horas. São 35,6 horas por semana, face às 30,1 horas de média da UE. É na Alemanha que se trabalha menos horas: apenas 24,9 por semana.



Poucas camas nos hospitais portugueses

Em Portugal, há apenas 342 camas em hospitais por cada 100 mil habitantes, o que nos coloca na cauda da Europa - 22º lugar entre os países da UE. A lista é liderada pela Alemanha, com 806 camas por 100 mil habitantes.



No número de médicos, Portugal ocupa o 4º lugar, com 480 por 100 mil habitantes. Os portugueses ocupam o 8º lugar na lista dos gastos em saúde: 5,1% do orçamento familiar, face aos 3,9% de média da UE.