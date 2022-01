Pavilhão de Portugal reabre no Dubai

A área de exposições do Pavilhão de Portugal na Expo 2020 do Dubai deverá reabrir esta quinta-feira, resolvidos os problemas provocados por uma tempestade, avançou ao CM uma fonte oficial da AICEP:

"O Pavilhão de Portugal na Expo 2020 Dubai nunca fechou totalmente e a experiência expositiva abrirá amanhã, assim estejam reunidas todas as condições de segurança. A loja e cafetaria do Pavilhão permanecem abertas aos visitantes, com atividades de promoção do País", explicou a fonte.

Segundo a AICEP, "as condições meteorológicas extraordinárias dos últimos dias no Dubai afetaram o sistema elétrico da experiência expositiva, predominantemente digital, e do restaurante, obrigando a um encerramento temporário destas áreas para garantir o funcionamento em segurança do sistema elétrico, bem como a segurança dos visitantes e clientes. O Centro Nacional de Meteorologia dos Emirados Árabes Unidos registou chuvas fortes, trovoada e granizo, numa intempérie que, infelizmente, também afetou Pavilhões de outros países na Expo 2020 Dubai, com quem nos solidarizamos", acrescentou.

A celebração do Dia de Portugal na Expo 2020 Dubai, que se assinala a 14 de janeiro, mantém-se como previsto.