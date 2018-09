Presidente da Câmara de Pedrógão Grande assina petição contra fraude sobre reconstrução de casas

Valdemar Alves anunciou medida esta segunda-feira.

Por Lusa | 12:30

O presidente do município de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, vai assinar uma petição contra alegadas fraudes com ajudas à reconstrução de casas destruídas pelo fogo de 2017, anunciou esta segunda-feira a autarquia.

"Sendo desejo público e manifesto da presidência da Câmara de Pedrógão Grande o apuramento cabal das suspeições levantadas por certos setores na atribuição daqueles apoios", Valdemar Alves "quer publicamente declarar" a sua adesão à iniciativa, o que fará esta segunda-feira, às 17h00, numa sessão extraordinária da Assembleia Municipal em que o assunto será discutido.

Em comunicado, a Câmara Municipal adianta que o autarca, eleito há um ano em listas do PS, após ter cumprido um primeiro mandato pelo PSD, toma esta posição "a par de outras" já assumidas, "como seja a comunicação à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), o envio, com o pedido de averiguação, ao Ministério Público e, mais recentemente, a convocação da Comissão Técnica do REVITA", com o mesmo objetivo.