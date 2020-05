Picos de gripe dos últimos anos mataram mais que a Covid-19

Em Portugal, a Covid-19 matou menos do que a gripe nos últimos anos, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).A DGS contabilizou 2700 mortes na semana em que se deu o pico da Covid-19, mas já houve épocas gripais anteriores com maior mortalidade: de 12 a 18 de janeiro de 2015, registaram-se 3177 mortes com o pico da atividade gripal. Já de 1 a 7 de janeiro de 2018, verificaram-se 2867 mortes. De 21 a 27 de janeiro de 2019 registaram-se 3036 mortes.Ainda assim, a Covid-19 fez subir a mortalidade. De março a abril, morreram 21 mil pessoas, mais 13% do que a média dos períodos homólogos entre 2009 e 2019, segundo o jornal ‘Negócios’.