Piers Morgan pede desculpa a Portugal por impasse sobre corredor aéreo com Reino Unido

O Governo britânico prepara-se para divulgar uma lista, com os países que serão incluídos nos primeiros "corredores aéreos" com o Reino Unido a partir do início de Julho. A inclusão de Portugal nessa lista ainda levanta algumas dúvidas aos britânicos por causa dos números elevados de casos positivos de covid-19 no país.A propósito desta polémica lista o médico português, Ricardo Batista Leite, foi um dos convidados de um dos programas da manhã mais visto na Inglaterra, o Good Morning Britain, apresentado pelo conhecido Piers Morgarn.Ricardo Batista Leite explicou que não fazia sentido Portugal estar na lista negra para entrar no Reino Unido porque o número de casos no País é muito inferior ao de alguns países do mundo. Garantiu ainda que não é verdade que em Lisboa as pessoas estejam obrigadas a ficar fechadas em casa e que foram tomadas medidas para travar o contágio do vírus.Confrontado por uma das intervenientes sobre o porque de deixar entrar britânicos em Portugal se o número no reino unido é muito superior. O comentador darelembrou o episódio em que o primeiro-ministro britânico esteve internado com a covid-19 e foi um enfermeiro português que o esteve sempre ao seu lado.Perante as declarações do médico o apresentador, Piers Morgarn, pediu desculpa pela situação e prometeu voltar a Portugal em breve. "Gostaria também de dizer ao Ricardo, Portugal é um ótimo país e lamento pela situação. Estive em Portugal muitas vezes, fantásticos campos de golf, ótimas praias, pessoas amáveis", atirou o apresentador.