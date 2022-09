Piscina Municipal de Odivelas fecha devido à presença de legionella

A piscina municipal de Odivelas está encerrada ao público desde sexta-feira depois de detetada legionella num chuveiro dos balneários, confirmou hoje a Câmara de Odivelas.

Numa nota enviada à Lusa, o município informa que na quinta-feira foi comunicado pela empresa responsável pela manutenção e tratamento de águas da piscina municipal de Odivelas o resultado da última análise efetuada na instalação, "verificando-se a presença de legionella num dos chuveiros dos balneários".

No seguimento da deteção da bactéria, a Câmara Municipal de Odivelas decretou o encerramento da instalação e comunicou a ocorrência ao delegado de saúde pública local.

A autarquia localizada no distrito de Lisboa garante a realização de "procedimentos de desinfeção preventiva em toda a rede de águas quentes sanitárias com periodicidade quinzenal" e de "recolhas para análise bacteriológica de controlo em diferentes pontos da rede", ato este feito todos os meses.

Nos próximos dias, serão realizadas ações de desinfeção no sistema de águas quentes da piscina, com a realização de descargas a altas temperaturas nos chuveiros e nas torneiras e a utilização de hipoclorito para desinfetar todas as cabeças de duches, chuveiros e torneiras.

Depois de realizadas estas medidas, vai ser realizada uma nova recolha para análise, esperando-se o resultado em 15 dias.

O equipamento desportivo vai manter-se encerrado, "reabrindo somente após garantir o resultado negativo, de forma a assegurar a segurança de todos os utentes", assegura a câmara.

A piscina municipal de Odivelas encerra pela segunda vez num espaço de dois meses, depois de em agosto terem sido realizadas obras de reparação da piscina desportiva e de hidroterapia, com o isolamento de estruturas e pinturas, e a substituição de vidros, janelas e portas.