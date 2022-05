O cantor brasileiro Kevinho atuou esta sexta-feira no palco principal da Queima das Fitas do Porto, mas as horas que antecederam o espetáculo foram de grande tensão, depois de uma publicação do artista na rede social ‘Instagram’. Kevinho esteve em Lisboa, na quarta-feira, e partilhou uma fotografia de um cachecol do Benfica.A publicação tornou-se viral e, nas redes sociais, o cantor foi fortemente atacado, pelos estudantes da Invicta. Houve até quem prometesse atirar pedras a Kevinho.