Polícia encerra estabelecimentos comerciais em operação no Bairro da Jamaica no Seixal devido ao coronavírus

A polícia montou uma operação musculada durante a tarde deste sábado, no Bairro da Jamaica, no Seixal, após a Direção-Geral de Saúde ter anunciado que 85% de novos casos de contágio na zona da Grande Lisboa e Vale do Tejo ocorreu neste bairro.Por forma a ajudar as autoridades de saúde, a Polícia de Segurança Pública está a coordenar a operação com o intuito de encerrar os estabelecimentos comerciais durante pelo menos duas semanas.Segundo o que oconseguiu apurar, os donos daqueles cafés e bares improvisados estão a acatar as ordens do Delegado de Saúde. O foco no Seixal poderá ter tido origem numa festa que durou vários dias.Este encerramento pretende eliminar os focos de contaminação.