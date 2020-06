Polícia fecha 34 cafés e restaurantes em Sintra

A PSP e a Polícia Municipal encerraram, na quinta-feira à noite, 34 cafés e restaurantes no concelho de Sintra, por não cumprirem as normas relativas à Covid-19. Só na avenida Miguel Bombarda, Queluz, foram encerrados 10 espaços. "Trata-se de uma avenida conhecida por aglomerados e desacatos. Se antes da pandemia os ajuntamentos já eram grandes, agora são ainda maiores", explicou o Comandante da Polícia Municipal de Sintra, Miguel Lage.A operação, levada a cabo por mais de 40 operacionais, foi pedida pela autarquia, de forma a travar a propagação do vírus no concelho. O CM testemunhou toda a ação. "É complicado porque estive fechado dois meses, não entrou dinheiro, e agora outra vez a mesma situação", contou ao CM Fernando Pires, dono da pastelaria Lenita, em Queluz, uma das que foi fechada por 14 dias.