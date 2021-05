A cidade do Porto tem, a partir desta sexta-feira, um novo miradouro. Desta vez, é possível ter uma vista para a cidade no cimo do Super Bock Arena: Pavilhão Rosa Mota.

Para chegar ao miradouro de 360 graus, onde pode ter uma vista para a cidade e para o rio Douro, é necessário subir 150 degraus, numa visita com duração de 40 minutos e acompanhada por um guia.

A subida só é permitida a maiores de 12 anos e os bilhetes têm um custo de 12,5€.