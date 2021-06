Portugal com 92 casos da variante indiana da Covid-19. Intensivos já estão quase a 30% do valor crítico

A proporção de testes positivos para a Covid-19 foi de 1,6, valor que se mantém abaixo do limiar definido de 4%. Observa-se um decréscimo do número de testes para deteção do coronavírus realizados nos últimos sete dias, para o qual contribuiu o feriado do dia 3 de junho, e aumento da positividade, diz a DGS e o INSA.





Foram identificados, por confirmação laboratorial, 111 casos da variante Beta (B.1.351 ou associada à África do Sul), 142 casos da variante Gamma (P.1 ou associada a Manaus, Brasil) e 92 casos da linhagem Delta (B.1.617.2 ou associada à Índia). Existe transmissão comunitária de todas as variantes sendo que da indiana é mais evidente na região de LVT.

"Observa-se transmissão comunitária de moderada intensidade e reduzida pressão nos serviços de saúde. Dado o intervalo de tempo esperado entre o aumento do número de infeções e o número de internamentos em UCI, a tendência crescente deste indicador impõe cautela na vigilância do aumento da incidência, em especial na população sem esquema vacinal completo", termina a SGA.

A DGS alerta que a ocupação de camas em cuidados intensivos está próxima de 30% (29%), to total de 245 camas definido como a ocupação máxima e o valor crítico. "Mantendo-se esta taxa de crescimento, o tempo para atingir a taxa de incidência acumulada a 14 dias de 120 casos/100 000 habitantes será de 15 a 30 dias para o nível nacional, tendo sido ultrapassado esse limiar em LVT", explica a DGS.



A manter-se esta taxa de crescimento, o tempo para atingir a taxa de incidência acumulada a 14 dias de 120 casos por 100 mil habitantes será de 15 a 30 dias para o nível nacional, tendo sido ultrapassado esse limiar em Lisboa e Vale do Tejo, avisa a DGS.