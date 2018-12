Portugal é o melhor destino turístico do mundo pelo segundo ano consecutivo

Esta é a segunda distinção do país este ano, depois de ter sido distinguido como melhor destino europeu.

23:36

Os World Travel Awards premiaram Portugal, pelo segundo ano consecutivo, como o "melhor destino turístico do Mundo" numa cerimónia que decorreu este sábado, 1 de dezembro, no Pátio da Galé, em Lisboa.A competir com Portugal estavam destinos como África do Sul, Brasil, Espanha, EUA, Grécia, Índia, Indonésia, Jamaica, Malásia, Maldivas, Marrocos, Nova Zelândia, Quénia, Ruanda, Sri Lanka e Vietname.Esta é a segunda distinção a nível turístico de 2018. Em junho, Portugal foi reeleito o melhor Destino Turístico da Europa, também pelo segundo ano consecutivo.

Para a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, "é um enorme orgulho receber novamente esta distinção. Sermos os campeões do mundo no Turismo pelo segundo ano consecutivo é sinal da capacidade de afirmação internacional de Portugal, graças ao trabalho de todos os portugueses. Portugal é de facto um destino imperdível. Este é, acima de tudo, um prémio para os portugueses".