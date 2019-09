Portugal no top 5 dos países onde mais se ganha o jackpot do Euromilhões. Conheça a lista completa

Portugal é um dos países que mais recebe o primeiro prémio do Euromilhões, ficando apenas atrás de França, Espanha e Reino Unido. No nosso País já houve, desde a existência do Euromilhões - em 2004 -, 69 vencedores do jackpot.Segundo um estudo divulgado pelo jornal Metro, apostadores em Portugal já ganharam o primeiro prémio mais do que o dobro do que já foi registado na Bélgica, que conta com 34 jackpots ganhos.No topo da lista, França e Espanha já contabilizam 90 jackpots, ao passo que, no terceiro lugar, o Reino Unido soma 78 primeiros prémios conquistados.De acordo com o mesmo estudo, todos os nove países que participam no Euromilhões já amealharam o jackpot pelo menos uma vez, sendo que já houve, desde 2004, mais de dois milhões de vencedores.E quem ganha prémios com um valor superior? Apesar de França e Espanha se manterem com o mesmo número de vencedores do primeiro prémio, o valor dos jackpots em França foram mais elevados, com mais de um milhão de euros de diferença em relação a Espanha.Recorde-se que, desde 2004, o Euromilhões já contou com mais de um milhão de edições.1 - França/Espanha -3 - Reino Unido -4 - Portugal -5 - Bélgica -6 - Suíça -7 - Áustria8 - Irlanda -9 - Luxemburgo -