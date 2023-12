O Estado vai passar a atribuir anualmente um prémio salarial de 697 euros para licenciados e de 1500 euros para mestres que trabalhem em Portugal. O incentivo é atribuído pelo número de anos de duração regular do ciclo de estudos - o mais frequente é a licenciatura durar três anos e o mestrado dois -, e até aos 35 anos de idade. Um mestrado integrado de cinco anos renderá 5894 euros.O decreto-lei n.º 134/2023, publicado esta quinta-feira e que entra esta sexta-feira em vigor, atribui este prémio a quem conclua o curso em 2023 e nos anos seguintes, mas também a diplomados antes de 2023, se ainda não tiver passado o número de anos de duração regular do ciclo de estudos, desde a obtenção do grau académico.