Professora falha entrada no quadro por uma hora na Mealhada

Anabela Pedro, de 48 anos, é professora há 24. Vai entrar no 25º ano de serviço e tenta completar o ciclo de três contratos seguidos, com horário anual e completo (22 horas semanais), para entrar no quadro. Nos últimos dois anos letivos, deu aulas em Anadia e na Lousã, nestas condições. Este ano, está numa escola da Mealhada, a lecionar 21 horas por semana, menos uma do que é necessário para ter horário completo. E, perante isto, a docente não vai conseguir tornar-se efetiva no final do ano.





“Os agrupamentos não têm a sensibilidade de perceber que estão a jogar com a vida das pessoas”, afirma aoa professora de Físico-Química da EB2 da Pampilhosa. A docente questionou a direção do Agrupamento da Mealhada, que fez saber que não tinha mais horas a concurso. Mas, dias depois, a escola contratou um novo professor da disciplina, para lecionar seis horas. “Não houve vontade de reajustar o meu horário”, defende Anabela Pedro.