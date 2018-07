Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professores mobilizados para reunião junto ao Ministério da Educação

ME chamou os sindicatos para voltar a negociar a recuperação do tempo congelado.

Por B.E. | 11:35

A plataforma sindical mobilizou os professores para comparecerem esta tarde de quarta-feira, às 15h00, junto às instalações do Ministério da Educação (ME) na avenida Infante Santo, em Lisboa, onde decorre uma reunião decisiva.



"A Fenprof encara esta reunião como uma das mais importantes da legislatura, pois em causa está, desde logo, a recomposição da carreira dos docentes, alterada que foi por nove anos quatro meses e dois dias de congelamento", afirma, em comunicado, a maior estrutura sindical.



O ME chamou os sindicatos para voltar a negociar a recuperação do tempo congelado, mas reiterou a proposta de devolver apenas 2 anos, 9 meses e 18 dias.