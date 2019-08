Projeto à espera para Estrada da Circunvalação no Porto

Buracos nas bermas e em áreas de terra batida usadas para estacionamento, ausência de passeios para transeuntes e desníveis intransitáveis para cidadãos com mobilidade reduzida.Assim está, há anos, a Estrada da Circunvalação junto ao Hospital S. João, no Porto.Contactada pelo, a Infraestruturas de Portugal (IP) indica que está "em fase de elaboração" um projeto de intervenção naquela via, já apresentado à Câmara do Porto e que está "em avaliação pela autarquia". O município revela que já deu parecer favorável há meses."Isto é uma vergonha. Desloco-me numa cadeira de rodas e, quando venho a uma consulta ao hospital, tenho medo de ficar preso nestas ‘crateras’, como já me aconteceu há uns meses", referiu ao CM João Martins, de 42 anos."Já vi várias pessoas a cair nos buracos e um senhor idoso ficou ferido", disse Júlia Machado, que mora junto da estrada.A proposta da IP inclui a hipótese de construir uma rotunda ou colocar semáforos numa das interseções, ao quilómetro 8,2.Para o troço em frente ao Hospital S. João, o projeto inclui passeios e baias de estacionamento em espinha no sentido decrescente de quilometragem. No sentido oposto, será reduzida a via Bus, e colocados passeios e baias de estacionamento. A IP prevê ainda eliminar um dos cruzamentos com semáforos.Já em março de 2017 a Área Metropolitana do Porto apresentou um projeto para requalificar os 17 quilómetros da Circunvalação por 58 milhões de euros. A IP não sabe indicar em que estado está este projeto.