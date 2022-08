Projeto ‘Mozart ON’: ‘Ópera’ promove ideias na prisão

I

dentificar e potenciar as competências dos reclusos do Estabelecimento Prisional de Leiria - Jovens (EPL-J) é o objetivo principal de ‘Mozart ON’, o mais recente projeto de ‘Ópera na Prisão’, que arranca em setembro.A mais recente proposta do projeto foi divulgada esta segunda-feira pela Sociedade Artística Musical dos Pousos (SAMP), que vai trabalhar com presos com idades entre os 16 e os 25 anos, num “processo de trabalho personalizado”, que “identifique e potencie as competências pessoais e técnicas dos jovens participantes”, facilitando “uma melhor reintegração na sociedade"Através de processos participativos nas áreas da dança, da ópera, da história lírica e diferentes aspetos da produção, ‘Mozart ON’ promove “a reflexão e a discussão de ideias entre jovens reclusos”, que lhes permitam uma “integração profissional autónoma”. Essa é uma das finalidades do projeto, um dos 16 financiados pelo programa PARTIS & Arts for Change, iniciativa das fundações Calouste Gulbenkian e ‘La Caixa’. A intenção, diz a SAMP, é “provocar impactos que perdurem na vivência destes jovens”, visando também “uma melhor relação familiar e com a comunidade dentro e fora da prisão”.