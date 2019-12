Proteção Civil contabiliza 1800 ocorrências. Estado do tempo vai agravar durante a tarde em Lisboa

A Proteção Civil contabilizou esta quinta-feira, num ponto de situação feito às 13h00, 1800 ocorrências até ao momento causadas pela depressão Elsa.Pedro Nunes, comadante da Proteção Civil, alertou ainda para o agravamento do estado do tempo na zona de Lisboa a partir do meio da tarde uma vez que a intempérie se desloca para o sul do País.A situação só deverá melhorar a partir de domingo, segundo as previsões do IPMA.Até agora os distritos mais afetados pela depressão 'Elsa' são Aveiro, Viseu, Braga, Porto e Viana do Castelo.Em atualização