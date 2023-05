Os Serviços de Segurança do Vaticano estiveram na semana passada em Lisboa, para reuniões com a PSP tendo em vista a preparação da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), presidida entre 1 e 6 de agosto, pelo Papa Francisco. Os operacionais visitaram os locais por onde o Pontífice irá passar, isto depois de a PSP já ter estado no Vaticano, na Páscoa, para conhecer os hábitos do Papa.









