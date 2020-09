"Quanto mais depressa detetarmos, mais depressa quebramos cadeias": Costa sobre aplicação StayAway Covid

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta sexta-feira que "quanto mais depressa detetarmos o risco de transmissão, mais depressa quebramos as cadeias de transmissão", numa alusão à instalação da aplicação 'StayAway Covid', lançada recentemente pelo Governo.



Costa discursava na abertura do ano letivo numa escola em Alcochete. António Costa relembrou a importância da app que informa se já esteve em contacto com alguém infetado com coronavírus.



"Ninguém sabe quem tem a aplicação, ninguém sabe quem é que está em contacto", afirmou o chefe do Executivo, reforçando que hoje em dia quase todos os estudantes têm telemóvel, o que facilita a instalação da aplicação.



"A aplicação do 'StayAway Covid' é particularmente importante para todos aqueles que trabalham na escola e que estudam", acrescentou António Costa, que aproveitou para tranquilizar as famílias sobre as medidas implementadas neste regresso às aulas em ano de pandemia.



"Podem estar tranquilas que os responsáveis da escola, os técnicos (...) estão bem cientes das regras e empenhados em fazê-las cumprir", concluiu.



Os recursos humanos da escola vão continuar a ser reforçados. Segundo o primeiro-ministro, foram contratados mais três mil professores, mais 900 técnicos especializados, sendo que são ainda esperados mais 1500.



"Por mais meios que existam, há um meio que não podemos prescindir: a disciplina inidividual", recordou o chefe do Executivo no final da sua intervenção.



Novo ano letivo, novas medidas

O novo ano letivo começou esta semana com novas medidas impostas pela Direção-Geral da Saúde, nomeadamente o uso obrigatório de máscara dentro do espaço escolar, à exceção dos alunos do 1.º ciclo, o distanciamento físico de, pelo menos, um metro dentro das salas de aula e de três metros nas aulas de educação física.