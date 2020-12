Queda de neve leva à suspensão de aulas em Montalegre

As aulas foram suspensas esta sexta-feira em Montalegre devido à queda de neve, deixando em casa cerca de 700 alunos, enquanto os meios da Proteção Civil estão no terreno em operações de limpeza das estradas, segundo fonte da autarquia.

David Teixeira, vice-presidente da Câmara de Montalegre, distrito de Vila Real, disse à agência Lusa que os alunos do Agrupamento de Escolas Doutor Bento da Cruz vão ficar em casa esta sexta-feira por precaução e porque as previsões apontam para um agravamento do estado do tempo durante o dia.

Neste agrupamento estudam cerca de 700 alunos, desde o ensino básico ao secundário, em escolas localizadas em Montalegre, Salto e Cabril.

Desde as 06h00 que os meios da autarquia e dos bombeiros estão espalhados pelo terreno a limpar as estradas e a espalhar sal para que todas as vias fiquem transitáveis.

Nas operações estão duas máquinas do município e quatro viaturas dos bombeiros de Montalegre e duas da corporação de Salto.

David Teixeira aconselhou precaução e referiu que os locais onde caiu mais neve foi em Pitões das Júnias e Tourém, onde se verifica "alguma dificuldade de circulação, salvo em veículos todo o terreno".

A neve e as paisagens pintadas de brancas são uma das atrações deste concelho do distrito de Vila Real.

Neste distrito há ainda registo de queda de neve em outros concelhos da região, como nas zonas mais altas de Boticas, Vila Pouca de Aguiar, Chaves, Valpaços ou Mondim de Basto.

Fonte da GNR disse à Lusa que as principais vias rodoviárias da região estão transitáveis, aconselhando-se, no entanto, precaução nomeadamente da zona Autoestrada 24, entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar, e no Itinerário Principal 4 (IP4), na zona da serra do Marão.