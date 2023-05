Queima das Fitas do Porto atrai 300 mil estudantes

Cerca de 300 mil estudantes, e não só, são esperados no Queimódromo, Porto, a partir deste sábado à noite e até dia 13. O cartaz da Queima das Fitas abre com os portuenses Ornatos Violeta e o luso-angolano Ivandro, ao mesmo tempo em que o Largo Amor de Perdição, na Cordoaria, serve de palco à tradicional serenata. Este ano, a Federação Académica do Porto espera superar a edição "memorável" de 2022.A Queima junta mais de 50 artistas em três palcos e em oito noites de festa. Mas há mais. No domingo de manhã, a Missa da Bênção de Pastas e, à noite, o encontro de coros no Sá da Bandeira, enquanto Slow J, T-Rex e Papillon vão ao Queimódromo. Segunda-feira é o Dia da Beneficência e a noite terá Chico da Tina.Terça-feira é dia do cortejo, que envolverá 400 mil estudantes e cortará várias ruas do centro do Porto. Essa noite contará com Quim Barreiros e Rosinha. Quarta-feira há festival de tunas, Wet Bed Gang e Dillaz. Quinta há Karetus e MC Pedrinho. Sexta vai ser noite de Calema, Two Door Cinema Club e Da Chic. Na última noite, dia 13, haverá Revenge of the 2000’s, com Luke dos 4 Taste, TT, Luciana Abreu e Mundo Secreto.