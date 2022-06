Questões técnicas em aviões da TAP atrasam e cancelam voos no Aeroporto Humberto Delgado

Esta terça-feira, o Aeroporto Humberto Delgado foi ocupado por grandes filas de espera e muitos passageiros ficaram impedidos de voar.Segundo a TAP, "devido a questões técnicas com alguns aviões A330neo, e porque a segurança de voo é a prioridade máxima da TAP, alguns voos foram sendo atrasados e dois acabaram mesmo por ser cancelados, para Recife e Novas Iorque / JFK".Muitos passageiros reportaram que não lhes estavam a ser atribuídos hotéis para pernoitar. A companhia aérea respondeu que "devido à impossibilidade de encontrar hotéis em Lisboa com capacidade para grupos tão grandes, os passageiros são informados de que podem procurar alojamento e fazer as suas refeições, pedindo recibo, sendo posteriormente reembolsados pela TAP das despesas comprovadas em que incorrerem".