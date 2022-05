Registos pressionados a tratar com urgência a naturalização de Abramovich em Portugal

A Comunidade Israelita do Porto (CIP) invocou motivos de "interesse nacional" que "envolvem o próprio Governo" num email enviado à direção da Conservatória dos Registos Centrais (CRC) para acelerar o processo de naturalização de Roman Abramovich, indica o jornal Público.No email, a direção da CIP citou a mais antiga organização judaica mundial, a B'nai B'rith, e uma lista de judeus sefarditas registados na Forbes (que elabora a lista dos mais ricos do mundo) para convencer a CRC a fazer tramitar o processo de naturalização com urgência. Invoca ainda um evento que envolvia a B'nai B'rith e Siza Vieira, então ministro da Economia.O email foi enviado a Maria de Lurdes Serrano em fevereiro de 2021, quatro meses depois de o pedido de naturalização de Abramovich ter dado entrada. A diretora dos CRC respondeu que o pedido passava a ser tratado de forma urgente.