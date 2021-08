Regulador europeu estuda três novos efeitos secundários das vacinas da Pfizer e Moderna. Saiba quais são

A Agência Europeia do Medicamento (EMA), através do Comité de Segurança, está a avaliar três doenças que poderão ser efeitos secundários das vacinas contra a Covid-19 do tipo mRNA, aquelas produzidas pela Pfizer e pela Moderna.

Segundo explica o regulador europeu em comunicado, em causa estão o eritema multiforme, uma reação alérgica na pele caracterizada pela hipersensibilidade e lesões cutâneas, a glomerulonefrite, que consiste numa inflamação nos rins, e o síndrome nefrótico, um problema também nos rins em que estes perdem muita proteína através da urina. No caso dos problemas renais descritos, alguns sintomas são sangue ou espuma na urina, inchaço nas pálpebras, nas extremidades inferiores (pés) ou no abdómen e cansaço.

Devido ao "pequeno número de casos", escreve a EMA, foi pedido aos fabricantes destes fármacos que disponibilizem mais informação, numa altura em que o regulador continua a investigação aos casos raros destes efeitos já detetados.