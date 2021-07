Restaurantes sem teste ou certificado, só na esplanada. Mas e para ir à casa de banho?

Em conferência de imprensa, feita pela ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva, esta quinta-feira, o Governo anunciou novas medidas para travar o avanço da pandemia de Covid-19 em Portugal. Uma das grandes novidades é a exigência de teste negativo ou do Certificado Digital COVID da União Europeia (de vacinação ou testagem) para poder entrar em restaurantes e estabelecimentos hoteleiros.

O teste negativo, ou o certificado, são obrigatórios, segundo esclarece o comunicado do Conselho de Ministros "às sextas-feiras a partir das 19h00, ao fim-de-semana e aos feriados" no que respeita ao "funcionamento de serviço de refeições no interior dos restaurantes". Isto significa, como esclareceu Mariana Vieira da Silva, que o teste negativo à Covid-19 ou o certificado digital não são necessários para quem está na esplanada de um qualquer estabelecimento de restauração.

No entanto, o que nem o comunicado do Conselho de Ministros, nem as informações transmitidas em conferência de imprensa, esclareceram foi a eventual ida dos clientes à casa de banho. Salvo raras exceções, as casas de banho ao serviço dos clientes dos restaurantes são precisamente no interior dos estabelecimentos pelo que, segundo as regras, fica a ideia que quem visita um restaurante sem teste ou certificado, e assim se senta na esplanada, fica ‘proibido’ de ir à casa de banho, segundo as regras apresentadas, que estabelecem que quem não cumpra os requisitos não possa entrar no interior do estabelecimento de restauração para poder ir aos lavabos.

Esta ‘exceção’ não, foi para já, esclarecida.

O Conselho de Ministros informa ainda os testes que são admitidos nestes casos:

- A realização laboratorial de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), realizado nas 72 horas anteriores à sua apresentação;

- A realização de teste rápido de antigénio (TRAg), verificado por entidade certificada, realizado nas 48 horas anteriores à sua apresentação;

- A realização de teste rápido de antigénio (TRAg), na modalidade de autoteste, nas 24 horas anteriores à sua apresentação, na presença de um qualquer profissional de saúde ou da área farmacêutica que certifique a realização do mesmo e o respetivo resultado;

- A realização de teste rápido de antigénio (TRAg), na modalidade de autoteste, no momento, à porta do estabelecimento ou do espaço cuja frequência se pretende, com a supervisão dos responsáveis pelos mesmos.