Fim das restrições de horário na restauração e comércio ao fim de semana

O Governo poderá aprovar, na próxima quinta-feira, o fim das restrições nos horários da restauração e estabelecimentos comerciais, durante o fim de semana, no âmbito das medidas de prevenção contra a Covid-19. O Executivo poderá também aprovar o alargamento do recolher obrigatório das 23 horas para a meia-noite.A ideia central do Governo, segundo apurou o, é substituir as restrições na restauração e no comércio pelo certificado de vacinação completa e teste à Covid-19. A intenção do Executivo é ajustar as medidas de prevenção contra a pandemia à realidade social em agosto, período preferencial de férias, e aos sinais de que esta vaga da Covid-19 já terá atingido o pico. Esta terça-feira, realiza-se a reunião no Infarmed entre responsáveis políticos, peritos de saúde pública e representantes dos parceiros sociais. O Governo deverá receber uma proposta dos especialistas em saúde pública no sentido de aliviar as restrições na economia e na mobilidade dos cidadãos. O ajustamento nas medidas de prevenção contra a pandemia será analisado na reunião do Conselho de Ministros, na próxima quinta-feira.