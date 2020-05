Retomadas visitas a utentes dos lares

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As visitas a estruturas residenciais para idosos e unidades de cuidados continuados integrados podem ser retomadas, a partir de segunda-feira, dia 18, segundo orientação da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgada esta segunda-feira.As visitas terão de ser realizadas com hora previamente marcada e com tempo limitado, não devendo exceder 90 minutos. É necessário respeitar um número máximo de visitantes por dia ...