RIAS já reabilitou 43 cegonhas em Olhão

Desde o início do ano, o Centro de recuperação e Investigação de Animais Selvagens - RIAS, em Olhão, já recebeu 43 cegonhas. As principais causas de ingresso no RIAS foram as quedas de ninho e os traumas (geralmente por embate contra estruturas). Do total referido, "15 estão em recuperação e 16 já recuperaram e foram devolvidas à natureza. Infelizmente, as restantes não sobreviveram", esclareceu o centro de recuperação.



O RIAS apela às pessoas que apadrinhem uma das cegonhas - ou qualquer outro animal - que se encontre ali em recuperação. A campanha de apadrinhamento visa "a angariação de fundos para auxílio a todas as despesas associadas à recuperação e investigação de animais selvagens" que estão no RIAS. Esta iniciativa consiste numa "contribuição simbólica única", que dá ao padrinho a possibilidade de assistir à devolução à natureza do animal que escolher para ser seu afilhado.

