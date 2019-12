Abutre-preto em reabilitação está em perigo de vida

Um abutre-preto bastante debilitado deu entrada no RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, Olhão, para reabilitação.O animal juvenil, ao que oapurou junto de fonte do RIAS, foi encontrado por um popular numa propriedade privada em Ferreira do Alentejo.Estava "bastante debilitado", ao que tudo indica devido às "dificuldades para encontrar comida". A falta de alimento deixou-o sem forças para se movimentar.O abutre-preto, segundo revelou aoa mesma fonte do RIAS, é uma espécie que está "em perigo" em Portugal porque nas últimas décadas não ocorreram, praticamente, reproduções devido à falta de casais no nosso país.Desde então, segundo o RIAS, os esforços pela sua conservação já nutriram resultados: em 2018 foram registados 24 casais reprodutores em Portugal, e mais de 2000 em Espanha.O RIAS, em Olhão, e o CERVAS - Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens, em Gouveia, estão a realizar uma campanha de Natal, com o objetivo de angariar fundos para a manutenção e gestão dos dois centros de recuperação de fauna selvagem, geridos pela Associação Aldeia.Mais de 800 crias ou animais juvenis foram já recebidos pelo RIAS desde o início do corrente ano. Os animais caíram dos ninhos, ficaram órfãos, ou estavam numa situação de perigo.