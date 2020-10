'Rufus' é cão-herói para a família por não abandonar dono perdido em Lagoa

A fidelidade de Rufus, o cão que nunca deixou o dono durante os dois dias e duas noites em que este esteve desaparecido, faz com que seja reconhecido como um herói pelos familiares e amigos de David Oliver."Ele é mesmo um herói", referiu ao CM Sebastian, filho de David, que está no estrangeiro. O pai, de 77 anos, saiu de casa, nas Lameiras, Lagoa, para dar um passeio com o cão, mas perdeu-se e só foi encontrado quinta-feira de manhã, enfraquecido e desorientado.Estava sentado num terreno em Vale d’El-Rei, com Rufus ao seu lado. A família, que conhece o caráter fiel do animal, pediu, nas buscas, para chamarem pelo cão, que poderia assinalar a posição do idoso.