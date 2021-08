Sabia que já pode marcar consultas ou pedir a carta de condução por videochamada?

Revalidar a carta de condução, pedir o certificado de registo criminal ou marcar uma consulta no centro de saúde são alguns dos serviços que passam a estar disponíveis através de videochamada. A informação é avançada num comunicado do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.



Desde junho já estavam disponíveis nesta modalidade o pedido da chave móvel digital, a alteração de morada no Cartão de Cidadão e renovação de Cartão de Cidadão para maiores de 25 anos. Agora, este alargamento vem facilitar a utilização de mais serviços públicos, através do portal ePortugal.gov.pt.

Para receber a ajuda de um operador basta aceder ao serviço pretendido em ePortugal.gov.pt e selecionar a opção suporte na barra lateral do site. De seguida escolher "agendar videochamada". Após o preenchimento dos dados e a escolha do dia e hora, o cidadão recebe, em 15 minutos, um e-mail de confirmação. A videochamada é realizada na data agendada e permite aos cidadãos efetuar o serviço online com o apoio do operador.

O encaminhamento telefónico direto também foi alargado a outros serviços. Passou também a estar disponível o encaminhamento para assuntos relacionados com a Autoridade Tributária, Instituto dos Registos e Notariado e o Instituto da Segurança Social e Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, através do Centro de Contacto Cidadão.



Para serviços dedicados à atividade económica e o atendimento (em fase de projetopiloto) para alojamento local, saldos e liquidações e feirante ou vendedor ambulante deve utilizar-se o Centro de Contacto Empresa.