Santuário da Penha em Guimarães abre duas horas por dia

"Isto fazia-me muita falta, já vou mais aliviada, depois de me aconselhar com os meus Santos". De sorriso rasgado, depois de retirar a máscara de proteção individual, Albertina Castro foi uma das muitas pessoas que ontem aproveitaram a reabertura do Santuário da Penha, em Guimarães.Após um mês e meio de portas fechadas, devido à pandemia de Covid-19, o templo está a regressar à normalidade possível."Era estranho vermos as pessoas aqui sem poder entrar no Santuário. Estamos de portas abertas entre as 15h00 e 17h00, e só entra quem tem máscara e depois de desinfetar as mãos à entrada. No máximo podem estar 15 pessoas sentadas", explicou Jorge Lobo, vice-juiz da Irmandade da Penha. As missas regressam dia 30 e poderão decorrer ao ar livre.

