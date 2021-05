Se tem mais de 25 anos e quer renovar o Cartão de Cidadão já o pode fazer sem sair de casa

O Governo anunciou que a partir desta quarta-feira todos os portugueses com 25 anos ou mais, não sujeitos ao regime do maior acompanhado, vão receber em casa a "carta PIN com os códigos do seu novo cartão e uma referência multibanco para pagamento da renovação", de forma a facilitar a renovação do documento. A carta é enviada 60 dias antes do fim da validade do Cartão de Cidadão.

Esta nova forma de renovar o Cartão de Cidadão só é possível se não for necessário alteração de dados como o nome, a assinatura, a fotografia, a morada ou contactos.

"O Cartão de Cidadão será enviado por correio para a morada do seu titular. Por razões de segurança, é entregue exclusivamente ao próprio titular e, para garantir que tal acontece, será solicitada a apresentação de um documento oficial com fotografia, como o Cartão de Cidadão caducado, o passaporte ou a carta de condução", refere o Governo. É ainda possível levantar o documento nos CTT com a apresentação da identificação.



"A renovação automática do Cartão de Cidadão, que anteriormente implicava a confirmação por mensagem SMS e agora é feita de forma espontânea com o envio automático da carta PIN", explica o Governo em comunicado.