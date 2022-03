Seca extrema em dois terços do País

Dois terços (66,2%) do território de Portugal continental estavam no final de fevereiro em situação de seca extrema, em especial os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Évora, Beja e Faro.









O Boletim Climático divulgado esta quinta-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) revela que nunca o País esteve com tanto território em seca extrema em fevereiro como acontece este ano: em 2005, era 33% em seca extrema, e em 2012, 32 por cento. Se se juntar o território em seca severa (29,3%), fevereiro de 2022 é o 2º pior – apenas superado por 2012, quando 100% do País estava em seca extrema ou severa.

Evolução da situação de seca em Portugal FOTO: DR







A falta de chuva, que levou à diminuição da percentagem de água no solo em vários distritos, tornou fevereiro no terceiro mais seco desde 1931 – a quantidade de precipitação foi 10% do valor normal para o período 1971-2000.



Ondas até 12 metros

A Autoridade Marítima Nacional alertou para a agitação marítima e ventos fortes entre esta sexta-feira e segunda-feira. São esperadas ondas até uma altura de 12 metros e ventos com rajadas que podem ir até 120 quilómetros/hora.



Temperaturas vão baixar

A previsão do IPMA para os próximos dias é de chuva, por vezes forte, queda de neve acima dos 1200 metros, e descida da temperatura, que poderá ficar negativa no Interior Norte e Centro. Para domingo há a possibilidade de ocorrência de trovoadas no Sul do País.