Secretário de Estado infetado com Covid-19 está a trabalhar em casa

O secretário de Estado do Planeamento, que testou positivo à Covid, encontra-se a recuperar na sua casa de Campo Maior. "Está assintomático e a exercer as suas funções a partir da residência", informou aoo gabinete do Ministério do Planeamento, em comunicado, reafirmando a informação prestada terça-feira e que opublicou. De acordo com o mesmo comunicado, Ricardo Pinheiro testou positivo no sábado à tarde."Deslocou-se na sexta-feira, sem quaisquer sintomas de saúde, de Lisboa para Campo Maior, onde reside.Detetou os primeiros sintomas que poderiam ser associados a Covid-19 no sábado de manhã, tendo-se dirigido de imediato ao ADR-SU do Hospital de Santa Luzia, em Elvas, onde, às 11 horas, foi submetido a um teste à Covid-19. (…) Dirigiu-se imediatamente para o domicílio, ficando em isolamento até obter o resultado do teste às 17 horas do mesmo dia, por SMS enviado pela Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo." O comunicado acrescenta, ainda, que o seu motorista foi testado sábado à noite, "após ter tomado conhecimento do resultado do teste" do secretário de Estado.O caso foi noticiado esta quarta-feira pelo, onde se dava conta, também, de outra versão dos factos. Segundo informação avançada aopor três fontes distintas, uma da PSP, outra da Ordem dos Enfermeiros e, ainda, uma outra do Ministério da Saúde, o governante terá manifestado sintomas após o seu motorista ter testado positivo, tendo posteriormente rumado a Campo Maior.As Forças Armadas vão participar no plano de vacinação contra a Covid-19. "O trabalho que está a ser feito será, provavelmente, no âmbito do planeamento e da logística", afirmou Gomes Cravinho, ministro da Defesa Nacional, descartando a hipótese de os militares virem mesmo a administrar vacinas.70% das instituições de Ensino Superior planeiam adotar no futuro modelos que conjugam aulas presenciais e online, conclui um inquérito do Banco Santander junto de 700 reitores de 90 países. Quase 60% dos inquiridos preveem uma quebra na inscrição de estudantes.Amanhã, os alunos da Escola Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo, em Loures, não vão ter aulas de Educação Física porque o Pavilhão Municipal Feliciano Bastos, habitualmente utilizado para as mesmas, vai estar ocupado por atividades ligadas ao congresso do PCP. Fonte da Câmara Municipal de Loures afirma que a escola foi avisada "atempadamente". Contactada pelo, a escola informou não estar disponível para prestar esclarecimentos.A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, afirmou esta quarta-feira que o plano para a campanha da vacinação contra a Covid-19 deve priorizar a contratação de profissionais de saúde.