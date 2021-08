Sexta 13, o dia do azar para quem é supersticioso

Frigatriscaidecafobia ou parascavedecatriafobia. São duas palavras compridas, e ambas significam medo ou fobia da sexta-feira treze. Mas se tem fobia ao número 13, seja em que circunstâncias for, então provavelmente sofre de triscaidecafobia.A superstição relativa ao número 13 já é antiga e nem sempre esteve relacionada com o azar ou o infortúnio: para os antigos egípcios, apesar de conotado com a morte, o 13 tinha um sentido positivo, pois significava alcançar a vida eterna. Na Índia, o 13 é conotado com prosperidade.