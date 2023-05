Simão Correia, de 23 anos, foi diagnosticado com leucemia em setembro de 2022 e a 10 de maio foi transplantado. A urgência do transplante fez com que o dador fosse o pai, mesmo perante uma compatibilidade de 58%.Ao Expresso, Simão Correia diz que o transplante correu bastante bem e que "o internamento tem corrido bem e sem grandes alterações até ao momento".