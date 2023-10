Sindicatos médicos propõem 35 horas semanais e aumento salarial de 30%

A Federação Nacional dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos concordaram esta quinta-feira em apresentar uma proposta conjunta ao Governo na qual exigem a reposição das 35 horas semanais e um aumento de 30% do salário base.

Em comunicado conjunto, os sindicatos exigem a reposição do horário semanal de 35 horas para todos os médicos que assim o desejem e das 12 horas semanais de trabalho no Serviço de Urgência.

Pedem também um aumento salarial transversal de 30% para todos os médicos.



"Acreditamos que com estas medidas é possível salvar a carreira médica e o Serviço Nacional de Saúde [SNS]", afirmam.





Em declarações à agência Lusa, a presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam) defendeu que, se houver cedência por parte da equipa ministerial nos três pontos apresentados haverá mais médicos no SNS.

"O que nós vemos é a uma saída de médicos. Está instalado o problema com os serviços de urgência, mas é só a ponta do icebergue", disse Joana Bordalo e Sá, sustentando que aqueles profissionais de saúde "são necessários para fazer consultas (...), cirurgias, (...) [e] nos centros de saúde".

Referindo-se à reunião agendada para sexta-feira no Ministério da Saúde, Joana Bordalo e Sá disse que espera que o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, "deixe a sua teimosia e passe a ter uma postura (...) mais séria na mesa negocial".

"A nossa expectativa não é alta. Nós não queremos mais truques e ilusionismos por parte de Manuel Pizarro, tendo em conta o histórico dos últimos 18 meses", salientou.





Os sindicatos estiveram reunidos durante a tarde desta quinta-feira, véspera de mais uma ronda negocial com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro."Tivemos estes últimos meses a pensar que íamos chegar a um acordo e no fim decidem [Governo] legislar unilateralmente. Percebeu-se que a abertura do outro lado foi nenhuma. Têm uma atitude unilateral sem acolher as nossas propostas", acrescentou.