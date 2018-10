Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sismo de magnitude 1,5 registado em São Miguel

Abalo foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli Modificada no concelho de Vila Franca do Campo.

10:59

Um sismo com magnitude 1,5 na escala de Richter e epicentro a cerca de cinco quilómetros a sul/sudoeste de São Brás, São Miguel, Açores, foi registado ao início da manhã de terça-feira, informou a Proteção Civil açoriana.



Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o evento foi registado às 07h42 locais (mais uma hora em Lisboa) e foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli Modificada em Ponta Garça, no concelho de Vila Franca do Campo.



O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário, acrescenta o comunicado.