Sismo sentido perto da Pampilhosa da Serra descrito "como uma bomba"

O sismo de magnitude 3,4 na escala de Richter registado este sábado perto da Pampilhosa da Serra (Coimbra) foi descrito "como uma bomba" e causou "susto e alarido", disse à Lusa fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o abalo foi registado pelas 07h51, sendo o epicentro localizado perto de 20 quilómetros Este-Nordeste da Pampilhosa da Serra.

"Temos agora relatos de pessoas que sentiram o sismo, causou susto e alarido e foi-nos descrito como se fosse uma bomba. No entanto, não nos relataram danos pessoais nem materiais, só mesmo o susto", explicou a fonte.

Até às 10h38 "não foram registadas réplicas", disse, explicando que "não se está à espera que as haja".

Segundo o IPMA, aquele sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos da Covilhã (Castelo Branco), Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra e Vila Nova de Poiares (Coimbra) e com menor intensidade no concelho de Tondela (Viseu).