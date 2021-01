?? Atenção: está a circular uma mensagem fraudulenta em nome do SNS. Se a receber, por favor, ignore. #Saúde #SNS pic.twitter.com/jAfTdDZTUg — SNS_Portugal (@SNS_Portugal) January 13, 2021

O Serviço Nacional da Saúde (SNS) alertou na quarta-feira para uma mensagem falsa enviada aos cidadãos em nome do SNS.O alerta foi dado através da conta oficial do SNS, no Twitter, e dá conta que na mensgem falsa está escrito que o Serviço Nacional da Saúde selecionou o destinatário para receber a vacina contra a Covid-19."Vimos, pela presente, informar que o Serviço Nacional de Saúde selecionou-lhe para o Plano de Vacinação contra a Covid-19 - Primeira Fase-.", pode ler-se na mensagem falsa.