Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

STCP anuncia condicionamentos nos serviços devido a plenário de trabalhadores

Serviços que vão sofrer mais perturbações são, a partir das 08:30, "as linhas de percurso longo e com início ou término fora do concelho do Porto".

19:01

Os serviços da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vão sofrer condicionamentos na terça-feira, dia 31 de julho, entre as 08h30 e 14h00, devido à realização de um plenário de trabalhadores, anunciou esta sexta-feira a empresa.



Em comunicado, a STCP explicou que os serviços que vão sofrer mais perturbações são, a partir das 08:30, "as linhas de percurso longo e com início ou término fora do concelho do Porto", e após as 09h00, todas as restantes linhas.



A STCP recomendou, como "alternativa de transporte", a utilização do Metro do Porto e dos Comboios de Portugal, acrescentando que o serviço regressa "progressivamente" à normalidade a partir das 14h00.